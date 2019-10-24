السبت.. عرض "ميكروباص وزمبلك" بنادي سينما الأطفال

يعرض نادي سينما الأطفال الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فيلم "ميكروباص" للمخرج بهاء عبد الوهاب، وفيلم "زمبلك" للمخرج محمد ربيع، يوم السبت ٢٦ أكتوبر الجاري، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن تقام فعاليات النادي في تمام الثانية عشر ظهرا بعرض الأفلام وبعض الفقرات الفنية التي يؤديها الأطفال المشاركين بالنادي، ومن بينهم عرض العروسة "المريونيت" التي تحكي قصص للأطفال وتقوم بأدائها الطفلة لمار ياسر.