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الثقافة

مختار جمعة: الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:21 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
حسام الضمراني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم والشعوب، ويعمل على نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين البشر واعتماد لغة الحوار بديلا للصدام والاحتراب.

وأضاف خلال الندوة التى أقيمت اليوم، لمناقشة كتاب «الحوار الثقافي بين الشرق والغرب» بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور وزير الثقافة والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأدارها الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة: «علينا تحكيم لغة العقل والسعي إلى نبذ العنف والتطرف، كما أنه يعمل على تأصيل قيم الإيثار واحترام الخصوصيات».

وبدوره قال الدكتور مصطفى الفقى، إن مصر على مر العصور تعد نموذجا للوحدة والتسامح بين الأديان، وأن الكتاب يعد وثيقة علمية لاعتماده على مراجع وأبحاث مدعمة بأيات من القرآن الكريم، وأوضح ضرورة نشر مبدأ الحوار الداخلى بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد لنجاح الحوار الخارجي مع مختلف الشعوب والثقافات، مؤكدًا على أن تعاليم الدين الإسلامى تضم رؤية إنسانية شاملة.

والكتاب يدور حول أهمية الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، باعتباره وسيلة لتلاقي الحضارات كما يتناول أهمية الانفتاح على الثقافات والسعي إلى التعارف وكذلك ضرورة إعلاء القيم النبيلة والمثل العليا ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، باعتبار أن التراث الإنساني يجمع ثقافات متنوعة تشمل توجهات فكرية مختلفة ساهمت في تطوير الحياة والمجتمعات.
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