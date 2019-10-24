منع وفد إيراني من حضور اجتماعات صندوق النقد (فيديو)

ألغى وفد إيراني زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن رفضت واشنطن منح الوفد تأشيرات الدخول للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد قدَّم وزير الاقتصاد، فرهاد دجبسند، رسالة احتجاج، اليوم الخميس، إلى رئيس مجموعة البنك الدولي؛ ردًّا على رفض حكومة الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للوفد الإيراني.

وزعم دجبسند في رسالته، أن العراقيل والقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على المسؤولين الإيرانيين غير قانونية، كما اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، في تقرير نُشر في هذا الصدد، أن «مواثيق البنك الدولي تؤكد على وجوب عدم تسييس عمل الوفود الاقتصادية من الدول الأعضاء، وأن هذه القيود تنتهك هذه المواثيق.

وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، ذكرت إنها منحت إيران موعدا نهائيا حتى فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة.

وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد.

وقالت في بيان، بحسب قناة "مداد نيوز" السعودية: "إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19".



