الشارقة ينجو من أول خسارة بعد انتفاضة مثيرة أمام حتا

سجل الشارقة المتصدر هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفلت من أول هزيمة هذا الموسم بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد أن حول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير 2-2 مع حتا اليوم الخميس.



وتقدم حتا 2-صفر في الشوط الأول على نحو مفاجئ عبر ثنائية الإسباني كريستيان لوبيز في غضون ست دقائق.



وبدا أن حامل اللقب في طريقه لأول هزيمة في خمس مباريات بعد مرور ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع.



لكن القناص البرازيلي إيجور كورونادو استغل خطأ دفاعيا وقلص الفارق بمهارة فردية وبعد ثوان قليلة انتزع ريكاردو جوميز هدف التعادل بتسديدة قريبة المدى وسط صدمة للمنافس.



وحافظ الشارقة على الصدارة ولديه 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي الذي يواجه النصر غدا الجمعة.



وفي وقت سابق هز سيباستيان تيجالي الشباك مرتين وأحرز زميله المخضرم اسماعيل مطر هدفا في فوز الوحدة 4-2 على عجمان ليرفع رصيده إلى ست نقاط بالمركز السابع بفارق نقطة خلف عجمان خامس الترتيب.