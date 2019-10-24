أحمد حلمي عن منى زكي: "مفيش حبيبة زيها ومخلصة في أمومتها"

تحدث الفنان أحمد حلمي، عن زوجته الفنانة منى زكي، وكشف للمرة الأولى تفاصيل عنها كأم وليست كنجمة والدور الذي تقوم به في أعماله الفنية.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "مفيش حبيبة زيها ولديها إحساس من الأمومة يصل لدرجة الفوبيا، مخلصة في أمومتها بشكل لا تتصوره أم، من أول ما رزقنا بـ(لي لي) كانت ترفض تركها وتذهب لأي مشوار".



وأضاف: "أم وحبيبة عظيمة وداعمة قوية وصبرت عليّ كثيرًا، وربنا يخليها لي، وهي تحب التحدي جدًا، وأنا معجب بها وبكل أعمالها وهي فنانة رائعة"، وردت منى، قائلة: "أنت تستاهل يا حلمي بك".



وتابع: "أنا لا أسمع إلا رأيها في الشغل، نحن لا نقرأ أعمال بعض وفي فيلم (سهر الليالي) و(أسف على الإزعاج) و(عسل أسود)، كانت تقول لي طالما الدور حلو أعمله، وهي أكثر حد شجعني على عمل عسل أسود وأخلصت فيه وحقق نجاحًا كبيرًا وكان بعد فيلم (كده رضا)، وكانت معي في تفاصيل الفيلم وقالت لي اعمل التاتو وطول شعرك والجمل الإنجليزية أيضا".



وعن أعماله الجديدة قال حلمي: "أقرأ أكثر سيناريو وأغذي نفسي ولن أغيب كثيرًا وأرتب أفكاري، وإن شاء الله لن أتأخر مثل كل سنة، ونفسي نقدم عمل سويا وإن شاء الله يحصل قريبًا".

