إصابة عواد في مباراة الزمالك وجينيراسيون

أصيب محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، اليوم الخميس خلال مشاركته مع فريقه أمام جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض عواد للإصابة أثناء التحامه مع زميله محمود علاء ولاعب جينيراسيون السنغالي في كرة مشتركة في الدقيقة 72 وسقط عواد علي أرضية ملعب السلام فاقدًا الوعي.

حاول الجهاز الطبي لنادي الزمالك إفاقته، ولكن تم استبداله بزميله محمد صبحي في الدقيقة 72.

