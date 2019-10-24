"وعد" السعودية بإطلالة محتشمة في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة السعودية "وعد" متابعي صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة لها.



وظهرت "وعد" بإطلالة أنيقة محتشمة، حيث تألقت ببلوزة كاروهات باللونين الأبيض والأسود، ووضعت حزام أسود على خصرها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وانتعلت حذاء أبيض أنيق، كما اعتمدت مكياجا ناعما تناسب مع إطلالتها.



يُذكر أن وعد كانت قد أطلقت مؤخرا أغنية جديدة، بعنوان "المشكلة"، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات «سنجل» كل عدة أشهر، وهي من كلمات علي الفريداوي وألحان علي صابر، وتوزيع حسام كامل، وتم طرحها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب".



كما طرحت الفنانة السعودية أغنية شعبية باللهجة المصرية لأول مرة في تاريخها الفني، وهي أغنية تحمل اسم «كاس العذاب»، وهي من تأليف الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، وتوزيع أسامة عبدالهادي.



