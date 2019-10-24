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عالم

شكري يرأس وفد مصر في قمة عدم الانحياز

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:03 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
ألفت الكحلي
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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى باكو، عاصمة أذربيجان، ليترأس الوفد المصري في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تنعقد يوميّ ٢٥ و٢٦ أكتوبر تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سيلقي بيانًا أمام القمة، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث من المُنتظر أن يتناول الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب ومخاطره.

وأشار حافظ إلى أنه من المتوقَّع أن يقوم الوزير بإجراء مقابلات ثنائية على هامش مشاركته في القمة مع نظرائه.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الثامنة عشرة تُقام في باكو لتولي أذربيجان رئاسة حركة عدم الانحياز خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة رئاسة فنزويلا.
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