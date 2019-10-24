بالفيديو.. ملخص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 1-0









نجح فريق الزمالك في التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" اليوم الخميس، عقب رفض الفريق السنغالي المشاركة في نفس المواجهة على ملعب الإسكندرية، ببرج العرب.جاء الهدف في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق يوسف أوباما إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع بشكل غريب ووضع الكرة بالخطأ في مرماه.صارت المباراة في سجال في وسط الملعب المتهالك من قبل الطرفين حتى وصلت الدقيقة 26 بعد انطلاقة سريعة من عبدالله جمعه لاعب الزمالك على الجبهة اليسرى خلف مدافعي جينيراسيون فوت، لكنه فشل في التعامل مع الكرة بشكل جيد ليتدخل دفاع الضيوف بشكل سريع وينجح في استخلاص الكرة.وفي الدقيقة 27 جاءت محاولة هجومية للزمالك من الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت سهلة لأحضان الحارس.وخلال الدقيقة 34 كانت هناك محاولة هجومية خطيرة لنادي الزمالك بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها مصطفي محمد برأسية كادت تسكن الشباك لولا سرعة رد الفعل لحارس المرمى الذي تمكن من إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.وقبل نهاية الشوط الأول أضاع الزمالك هدفا محققا بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة بينية من أشرف بن شرقي وضعت أحمد سيد زيزو منفردا تماما بالمرمى من داخل يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.تناول لاعب الزمالك الكرة بتمريرات متتالية في وسط الملعب الدفاعي لمحاولة إمتصاص الحماس الهجومي من جينيراسيون فوت خلال الدقائق الماضية.ووصلت الدقيقة 64 ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك نتيجة لمسة يد على مدافع جينيراسيون فوت داخل منطقة الجزاء، ليهدرها محمود علاء بعد تسديدة قوية ارتدت من العارضة العلوية للمرمى قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى وسط الملعب قبل متابعة هجومية لأصحاب الأرض.وتوقفت المباراة خلال الدقيقة 72 لإصابة محمود علاء ومحمد عواد لاعبي نادي الزمالك بعد اصطدام قوي بينهما، ونزول الطاقم الطبي للاطمئنان على محمد عواد في إصابة تبدو خطيرة للاعب أفقدته الوعي. .