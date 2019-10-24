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بعد ظهورها بالبيجاما.. ياسمين الخطيب بـ "الروب" في أحدث إطلالتها

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:50 م
ياسمين الخطيب،
ياسمين الخطيب،
رباب الأهواني
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شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعي صفحتها الرسمية، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها، أثناء افتتاح معرض "حصان خشب"، للفنان التشكيلي السكندري نزير طنبولي.

وتألقت ياسمين بفستان أسود قصير يشبه روب النوم، وانتعلت حذاءً فضي، كما تركت شعرها الأصفرمنسدلًا.

وحازت الصور، على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يُذكر أن ياسمين الخطيب كاتبة ومذيعة وفنانة تشكيلية مصرية، من مواليد الثمانينات ولدت ونشأت بالقاهرة لأب مصري، وأم سورية، وسبق لها الزواج مرة واحدة من المستشار أحمد جلال إبراهيم ولها منه ابنان، هما أدهم وجلال الله.
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