"الموت المخيف".. المحافظات تنتفض لمواجهة الصعق الكهربائي

كتب: أحمد أبوالمحاسن ـ مصطفى علم الدين ـ إسراء توفيق ـ صلاح حسني ـ هبه عويضة ـ ياسمين شعيب ـ معوض هويدي ـ عمرو الحوتي ـ محمد أبوشادي

وفي الدقهلية، تعمل شركة الكهرباء بالمحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية، في شن حملات لمراجعة جميع الأعمدة خصوصًا أمام أماكن التجمعات ومجمعات المدارس للتأكد من عزلها جيدًا.





تعاني أعمدة الإنارة الكهربائية بالمحافظات، إهمالًا شديدًا، لتردي حالات الصيانة في مختلف القرى والمدن والأحياء، بسبب إلقاء كل جهة المسئولية والأعباء على الجهة الأخرى، لتبقى صيانة الأعمدة والحفاظ على أرواح المواطنين، حائرة بين المحليات، والكهرباء، ليكون الخاسر هو المواطن.مع تقلب حالة الطقس والمناخ، ودخول فصل الشتاء، وهطول الأمطار على المحافظات، تشهد بعض المحافظات، بعض الحوادث التي ينتج عنها وفاة مواطنين صعقًا بالكهرباء، كما حدث خلال اليومين الماضيين التي شهدتها مصر.أكثر من 5 ملايين عمود كهربائي، يغطي محافظات الجمهورية، معظمها، متهالكة، لا توجد بها عوامل الأمان، لخروج لأسلاك مباشرة على السطح الخارجي، نظرًا لسرقة الأبواب الحديدية للتابلوهات أو سرقة الباعة الجائلين لهذه الأبواب لتوصيل التيار الكهربائي بشكل غير سليم، مما يتسبب في تهالك الأعمدة الكهربائية بشكل سريع، ويجعلها أكثر عرضة لصعق المواطنين.وزارة التنمية المحلية، قالت إن صيانة الأعمدة الكهربائية مسئولية المحليات، وهي الطرف الرئيسي في مواجهة المشكلات التي تنتج عنها، وعليها دور رقابي في صيانتها ومنع سرقة التيار الكهربائي من خلال الأجهزة التنفيذية في المحافظات، لديها كافة الصلاحيات للتعامل معها، للحد من الضرر وتقليل الحوادث التي تنتج عن الكهرباء.كلفت الوزارة قطاع التفتيش والرقابة، بمتابعة أعمال الصيانة التي تجريها الوحدات المحلية، وإعداد تقارير عن حالتها العامة، بهدف مواجهة المشكلات التي تنتج عنها، تحديدًا بالتزامن مع فصل الشتاء، لمنع تكرار الحوادث التي شهدتها المحافظات خلال اليومين الماضيين.في محافظة الجيزة، التقى المحافظ خلال الساعات القليلة الماضية، رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء، لبحث آليات تفادى أخطار موجات الأمطار وما قد تسببه من أخطار، عن طريق الكهرباء.وكلف محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر.من جانبه، أكد المحاسب محمد محمود السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم تكليف رؤساء القطاعات بسرعة مراجعة مهمات الكهرباء والأكشاك والتأكد من عزلها حرصا على سلامة المواطنين وخاصة مع سقوط الأمطار وما شهدته المحافظات من حوادث صعق للكهرباء.وأوضح أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات بدأت برفع حالة الطوارئ بالشركة وإلغاء إجازات الفنيين لتأمين المهمات والأكشاك الكهربائية وخاصة الموجودة بالقرب من مخرات السيول.وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وعزل الأسلاك، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامتهم.وفي محافظة أسوان، أصدرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، قراراتها إلى رؤساء المدن والقرى بمراجعة أغطية أعمدة الإنارة بكافة الشوارع، نظرًا لسرقة القطعة الحديد الحافظة للأسلاك، بالإضافة إلى عزل أسلاك الكهرباء وتغطيتها، حفاظًا على أرواح المواطنين والأطفال.وأكد أحمد عبد الوهاب محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، لـ"الدستور" أن إجمالي عدد القرى بمركز كوم أمبو يبلغ 9 قرى كل واحده منها يتفرع منها حوالي 70 قرية ونجع، ويصل عدد المواطنين على مستوى المركز حوالي 341 ألف مواطن.وأضاف أنه، يزال العمل على قدم وساق لتغطية جميع الأعمدة على مستوى المركز للحفاظ على أرواح المواطنين وتجنب حدوث أي أضرار، وأنه حتى الوقت الحالي المركز لم يشهد حوادث صعق كهربي ناتجة من أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أنه لحماية الأهالي والأطفال من المخاطر التي تواجههم في مجال الصرف الصحي، تم التشديد على رؤساء القرى والأحياء على بمراجعة كافة أغطية البالوعات، والتنبيه على الأهالي في حالة عدم وجود أغطية بضرورة وضعها، أو وضع علامة بارزة توضح عدم وجود أغطية لتلافى أي مخاطر، حيث إن معظم القرى بالمركز لا توجد بها شبكات صرف صحي، وتتم عمليات الصرف داخل بالوعات تابعة لهم.وفى سياق متصل قال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراوبمحافظة أسوان، إن للحفاظ على أرواح المواطنين من الأضرار التي من الممكن أن تقع عليهم من أعمدة الإنارة المكشوفة، يتم إدخال الأسلاك المكشوفة داخل الأعمدة، وتغطيتها بالاصق العريض أو ما يطلق عليه "السلوتيب"، موضحًا أن هناك بعض القرى تم تركيب الخطوط الهوائية بها، وأن نظام الأعمدة بالكابلات يقع بطريق مصر أسوان الزراعي.في القليوبية، خاطب قطاع الكهرباء بالمحافظة، كافة الأجهزة المحلية ومجالس المدن والأحياء بضرورة إجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالشوارع والطرقات والميادين ومواقف السيارات حفاظًا على المواطنين بكافة أعمارهم من حدوث صعق كهربائي خصوصًا أثناء هطول الأمطار.وأضافت رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية، المهندسة أمال بركات لـ"الدستور"، أن الأجهزة المحلية بدروها تقوم بمنع وإزالة النزلات والوصلات الغير شرعية التي يقوم بتوصيلها المواطنين خلسة بالمخالفة للقانون أمام منازلهم.وأوضحت أن تلك الوصلات الكهربائية غير الشرعية التي يستخدمها المواطنين، تكون مكشوفة، مما تتسبب في تلامس للأعمدة الكهربائية بالشوارع تؤدى إلى مصرع المواطنين فور ملامستها، محذرةً أصحاب المحال التجارية، من تلك التوصيلات المخالفة وأيضا التوصيلات الكهربائية بالشوارع حفاظًا على أرواح المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.وفي الإسكندرية، قال المهندس مدحت فوده رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن هناك خطة يتم تنفيذها من خلال شركة الكهرباء بالمرور الدوري على المهمات الكهربائية المتواجدة بالمحافظة، سواء "الأكشاك أو المحولات، أو الموزعات" الخاصة بالشركة، بالإضافة للمرور على أعمدة الإنارة العامة التابعة للأحياء والمحافظة.وأضاف فوده، لـ"الدستور"، أنه خلال موسم الأمطار تكون الشركة على أتم الاستعداد بماكينات الطوارئ اللازمة، والتي تستخدم في ماكينات شفط المياه، لافتًا إلى أنه في حالة تعرض المحافظة لأمطار غزيرة نعمل على فصل بعض المهمات الكهربائية حرصًا على حياة المواطنين، لحين الانتهاء من الأمطار الغزيرة لنعيد التيار مرة أخرى وخاصًا في المحولات التي تغذي الإنارة العامة.وأوضح أن غرفة عمليات شركة الكهرباء منعقدة على مدار 24ساعة لتلقي أي شكوى أو استغاثة، بجانب فرق الطوارئ التي يتم زيادتها خلال موسم الأمطار وانقطاع الكهرباء للتدخل السريع، مع استقبال مكالمات خلال 24ساعة على رقم 121، للتحويل على المكان المختص على الفور.وأشار إلى أن خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد لم يتم استقبال أي شكاوي واو استغاثة بمحافظة الإسكندرية خاصة بالتيار أو صعق كهربائي، فنحن نعمل على مجابهة تلك المخاطر بالتنسيق مع الأحياء في تلك الفترة.وفي مطروح، قامت الجهات المعنية بتكثيف الجهود لمنع إعاقة حركة المرور بالإضافة إلى تغطية الأعمدة المكشوفة ودفن أسلاك الكهرباء حفاظا علي أرواح المواطنين.وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم الانتهاء من تركيب أبواب لأعمدة الإنارة وصيانة كابلات الأعمدة ودفنها، لتفادي حالة الطقس السيئة.وأضاف " المعداوي" بأنه جاري تركيب أبواب أعمدة الإنارة في باقي الشوارع وصيانة الكابلات حفاظا علي أرواح المواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة عن طريق رجال إدارة الإنارة بمجلس المدينة وذلك بناء علي توجيهات محافظ مطروح.وتواصل المحافظة تشكيل لجان لإعداد تقارير عن حالة أعمدة الإنارة، بجانب أعمال الصيانة اللازمة والتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول.وأكدت المحافظة أنه جرى التأكد من أن غرف التفتيش محكمة الغلق وجميع أبواب الأعمدة الجانبية مغلقة تمامًا وجميع الكابلات معزولة عزل تام، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك، عمل بنظام، " ورديات"، علي مدار الساعة طوال الأيام القادمة للتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة وغرف الإضاءة بشكل دوري، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين أثناء موسم الشتاء.وفي البحيرة، أكد المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، أنه تم مراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والتدخل السريع للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين حفاظًا علي أرواح وسلامة المواطنين.وأضاف أن، الوحدات المحلية، تعمل على متابعة أعمال إنارة الشوارع والطرق الرئيسية والميادين وصيانة خطوط الإنارة العمومية بالمراكز والمدن والأعطال الناتجة عن هطول الأمطار، حيث تم متابعة أعمال الصيانة للخطوط المتضررة من سوء الأحوال الجوية فى جميع مركز المحافظة بواسطة فريق الصيانة لشبكات وخطوط الإنارة العمومية، مشيرًا إلى أنه تم استبدال كشافات الكهرباء القديمة بكشافات ليد وصيانة الكشافات في المقابر والطرق العامة ومراكز الشباب وتم عمل الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء بالمدينة والقرى التابعة لمركز ومدينة الدلنجات.وأضاف، أنه تم تكليف لجان من مجالس المدن والقرى بالمرور على الشوارع والطرق بنطاق المحافظة؛ للتأكد من أعمال الإنارة ومراجعة الأعمدة ورفع حالة التأهب القصوى والمداومة على أعمال الصيانة وتغيير التآلف من الأعمدة، مؤكدًا على خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المرافق العامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.وفي أسيوط، قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، إنه تم التنسيق مع شركة كهرباء مصر الوسطي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لعمل مرور دوري علي أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء بالشوارع والميادين لتغطية الأعمدة المكشوفة والتأكد من غلق جميع محولات الكهرباء.وأوضح الطيبي إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة للاستعدادات لمجابهة الأزمات والكوارث، وتحسبًا لهطول الأمطار لمنع حدوث أي ضرر للمواطنين خاصة في ظل الظروف الجوية التي تضرب البلاد في الفترة الحالية.وأضاف الطيبي أنه تم إخطار جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي كافة أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين برفقة لجنة من شركة الكهرباء ومراجعة كافة كابلات الكهرباء والتأكد من عدم وجود أي أسلاك غير مغطاة بشكل جيد لضمان سلامة المواطنين.