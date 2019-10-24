مقتل شخصين في انفجار لغم بريف حماة بسوريا

أعلن المرصد السوري، اليوم، مقتل شخصين في انفجار لغم من مخلفات الحرب، في محيط قرية العمية شرقي مدينة السلمية بريف حماة الشرقي شمال غرب البلاد.



وأكد المرصد أنه مع سقوط هاتين الضحيتين يرتفع عدد الذين قتلوا بسبب انفجار ألغام وعبوات، من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية، في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير عام 2019 إلى اليوم، إلى 188 شخصا بينهم 60 امرأة و47 طفلا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".



وأضاف المرصد أن 44 شخصا من القتلى بينهم 30 امرأة و5 أطفال لقوا حتفهم، خلال بحثهم وجمعهم (الكمأة) التي تنمو في البادية السورية.



وتسببت العبوات والألغام أيضا، خلال الفترة المذكورة، بسقوط عشرات الجرحى، غالبيتهم من النساء تراوحت إصابتهن بين الخطيرة والمتوسطة، مع وجود إصابات خفيفة.