استشاري أورام: تكلفة المريض على بعض الأجهزة تبلغ نصف مليون جنيه والعلاج مجانا

قال الأستاذ الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء، إنه يتم استقبال 50 حالة يوميا، خلال مرتين في الأسبوع، لمرضى السرطان بوحدة أورام النساء بمعهد الأورام.



وأضاف "رمزي" خلال حواره ببرنامج "نظرة" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن تكلفة المريض على بعض الأجهزة تصل لنصف مليون جنيه والعلاج بالمجان.



وأوضح استشاري جراحة أورام النساء، أننا نحتاج إلى ضغف عدد الأسرة المتواجدة بالمعهد، لافتا إلى أن عدد الأسرّة المتوافرة تصل إلى 30 سريرا في وحدة أورام النسا.

