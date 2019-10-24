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توك شو

أحمد الفيشاوي: لهذا السبب هيفاء وهبي صدمتني

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:23 م
الفنان أحمد الفيشاوي
الفنان أحمد الفيشاوي
سناء إسماعيل
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قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنه يواصل تصوير فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان مصطفى خاطر.

وكشف أحمد الفيشاوي، في لقاء له خلال مشاركته في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية، عن كواليس عمله مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في الفيلم، مؤكدًا أنها صدمته ولم يكن يتوقع التزامها بهذا الشكل.

وأضاف: "هيفاء بتصور بالـ12 و14 ساعة من غير ما تشتكي، على الرغم من أننا نشتكي من التعب ولكنها لا تقول لا".

وتابع: "بعد أربع ساعات أو خمس ساعات تصوير، ترفض وضع ماكياج، وتؤكد أنها تريد التركيز في عملها ولا يهمها الشعر أو الماكياج، وعلق على ذلك بقوله واحدة أخرى كانت ستظل تنظر للمرايا ولم أكن متوقعا هذا الالتزام وهذا الاحترام والموهبة".

"أشباح أوروبا"، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.

وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.
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