الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

هاشتاج

"ببنطلون مفتوح".. زوجة ماجد المصري تشارك جمهورها بأحدث بجلسة تصوير

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:11 م
زوجة الفنان ماجد
زوجة الفنان ماجد المصري
رباب الأهواني
طباعة
شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت "أبو النصر" ببنطلون أسود مفتوح إلى الركبة، وبلوزة سوداء، كما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

واعتمدت نظارة شمسية حمراء، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الغامق، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تبرز جمالها.

يُذكر أن الفنان ماجد المصري تزوج من رانيا أبو النصر بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى أش أش، وأنجب منها "آدم وداليدا".


ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة تهدد مباراة "الزمالك وجينيراسيون"

منذ حوالي 4 ساعات

الآن نقل.. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر

منذ يوم

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

الدولار يتراجع أمام الجنيه للمرة الثانية

والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

أيام زمان

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

مصطفى بكرى: بيان الاتحاد الأوربي تحريضي و يتجاهل سلامة مصر

بنوك لبنان تظل مغلقة لحين عودة الهدوء

وزراء دفاع الناتو يبحثون الوضع في سوريا وسط توتر بشأن التوغل التركي

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة

منوعات

"بنات الواحة".. الحوريات يتجلين فى الاحتفال بـ"عيد الحصاد" (صور)

شيماء العناني تحصل الماجستير في "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بتقدير جيد جدا

العدل الأوروبية: فرنسا انتهكت حدود الاتحاد لتلوث الهواء

زيادة عدد ساعات العمل يسبب الصلع

كشكول

تعليم الجيزة": جهود مكثفة لإنهاء مشروع "الشباك الواحد"

التعليم تكرم مديرة مدرسة بعد تعرضها لإعتداء من قبل ولى أمر

"روح أكتوبر وتحديات الدولة".. ندوة بـ"آداب كفر الشيخ"

تنفيذ 42 فصلاٌ بالعاشر من رمضان لخدمة الإسكان الاجتماعى

إسلام سياسي

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو

استسلام عشرات من مسلحي "داعش" بينهم 6 أردنيين في أفغانستان

الإخوان تعود إلى حديث مظلومية السجون.. وخبراء: الجماعة تربي عناصرها على القصص الوهمية

البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا


زيت وسكر

7 تحذيرات وجهتها محافظة الإسكندرية للمواطنين لتجنب طقس الغد

رحمة رفعت: لابد من حظر إبرام عقد العمل محدد المدة

“قوى عاملة دمياط” تعلن عن فرص عمل جديدة

“الزراعة” تبحث الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الثروه الحيوانيه

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
جمال طه
جولة بوتين الخليجية تعمق تغيرات الإقليم
المزيد

الثقافة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

«أريد جنازتي غدًا الساعة 11».. كيف وثقت «جوابات النجوم» لحظاتهم الأخيرة؟

"حقيبة الرسول" رواية برأس واحدة وعدة أرجل

نشرة "الدستور".. تعرف على أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك