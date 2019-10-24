"ببنطلون مفتوح".. زوجة ماجد المصري تشارك جمهورها بأحدث بجلسة تصوير

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة لها.



وظهرت "أبو النصر" ببنطلون أسود مفتوح إلى الركبة، وبلوزة سوداء، كما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.



واعتمدت نظارة شمسية حمراء، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الغامق، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تبرز جمالها.



يُذكر أن الفنان ماجد المصري تزوج من رانيا أبو النصر بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى أش أش، وأنجب منها "آدم وداليدا".





