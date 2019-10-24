مدرس أورام أطفال: نتابع 3 آلاف حالة شهريا بالعيادات الخارجية بمعهد الأورام

قالت الدكتوره رنا حمدي، مدرس أورام الأطفال، إننا استقبلنا 60 حالة جديدة من الأطفال المرضى ونتابع 3 آلاف شهريا بالعيادات الخارجية بمعهد الأورام لعلاج الغلابة.



وأضافت "حمدي" خلال حوارها ببرنامج "نظرة" المُذاع عبر فضائية صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، أن هذه الأرقام كبيرة نسبيا، لافتة إلى أن المعهد يستقبل نفس الأعداد تقريبا منذ عدة سنوات.



وأوضحت أن أي مكان في مصر من الممكن أن يُحول للمعهد أي طفل مشتبه إصابته بالسرطان، مشيرة إلى أن معهد الأورام لعلاج الغلابة مفتوح لكل الناس بالمجان.

