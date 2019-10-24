دورات في الغناء والعزف لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان

أعلن مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن افتتاح فصول للتدريب الغنائي والعزف الموسيقي وتنظيم دورات متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.



وذكرت جامعة حلوان - في بيان صادر اليوم الخميس - أن الدورات التدريبية تعقد خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل بهدف تنمية وصقل مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الموسيقى من خلال دورات في الغناء والعزف الجماعي تستهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع لتحقيق خطة التنمية الشاملة.



وأضاف البيان أنه يتم قبول المتدربين عقب مقابلة شخصية مع الدكتور كرم ملاك شاروبيم عميد كلية التربية الموسيقية بالجامعة، يتم بعدها تسجيل المتدرب بالدورة التدريبية التي يتم تقديمها بسعر رمزي للطلاب، حيث يتم تأهيل وتدريب الطلاب من قبل متخصصين يقوموا بتقديم برامج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تدريبهم على الكيفية اللازمة لاندماجهم في المجتمع؛ بما يساعد على اكتشاف مواهبهم.



ومن المقرر أن يتم تقديم هذه الدورات التدريبية داخل وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمركز الإبداع الموسيقي، والتي تم إنشاؤها حديثًا، وهي أول وحدة متخصصة فنيًا في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جامعات مصر الحكومية ويتم الإشراف عليها من قبل نخبة مختارة من الأساتذة.