تعليق عمرو عبدالجليل على تكريمه في الأكاديمية البحرية

عبر الفنان عمرو عبدالجليل، عن سعادته بتكريمه عن مجمل أعماله في الندوة التي أقامتها الأكاديمية العربية للنقل البحري.



وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا" أي تكريم بالنسبة لي هدف، وإن الناس تشعر بما تقدمه وتتفاعل معه وتحبك وتحاول تكرمك، وهذا ما أتمناه.



وعن نجاحه في تادية أدوار الشر والكوميديا، قال، حسب طبيعة الشخصية وطلب المخرج، وهو يرى أن لديه ملكة الكوميديا من زمان، والشر كذلك، مؤكدًا أنه اكتشف وهو يشاهد نفسه في مسلسل "طايع"، أنه يعمل بنظام المخرج الراحل يوسف شاهين.



يذكر أن أخر أعمال عمرو عبدالجليل، فيلم طكازابلانكا"، وهو من بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، دلال عبدالعزيز، باسل الخياط، جيهان خليل، محمود البزاوي، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة Talent W. M، وسيناريو وحوارهشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

