تجديد حبس "بائعة" بتهمة اختطاف طفلة ومحاولة بيعها بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس فتاة 15 يوما علي ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بمحاولة اختطاف طفلة بهدف بيعها في أكتوبر.



كشفت تحقيقات النيابة عن ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بأكتوبر من سيدة، تفيد أنه أثناء تواجدها بمنطقة الحصري التابعة لدائرة قسم أول أكتوبر، تفاجأت باختفاء نجلتها البالغة من العمر 3 سنوات، أثناء الزحام، وخلال بحثها عنها عثرت عليها رفقة سيدة كانت تحملها، وفي تلك الأثناء استنجدت بالمارة وأخذت طفلتها وتم التحفظ على الفتاة.



وأضافت التحقيقات أنه على الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم ضبط الفتاة واصطحابها إلى ديوان القسم، وتبين أنها تبلغ من العمر 17 عاما وتعمل بائعة متجولة.



وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة الفتاة أقرت بارتكابها للواقعة، وأنه أثناء تواجدها بمنطقة الحصري والتجول لبيع "النعناع" شاهدت الطفلة رفقة والدتها، ومراقبتها، وتمكنت بمساعدة آخر عامل نظافة يدعى "سيد" من اختطاف الطفلة مقابل إعطاءه مبلغ وقدره 300 جنيه، وذلك بتحريض من سيدة أخرى منتقبة تدفع 600 جنيه مقابل الطفلة.



كما أكدت تحريات الأجهزة صحة ارتكاب الفتاة للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي وجهت للمتهمة تهمة الشروع في الخطف وأصدرت قرارها سالف الذكر.