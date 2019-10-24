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خالد الجندي: شهادات الاستثمار ذات الجوائز جائزة شرعا.. واليانصيب حرام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:39 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شهادات الاستثمار ذات الجوائز، جائزة شرعًا، متابعًا: "بتشتري شهادة بألف جنيه وبتاخدها بعد عشر سنين ألفين جنيه، بتشتري شهادة بألف جنيه وبيكون فيه نوع من أنواع الحظ أو المسابقة وبتكسب، وده حلال شرعًا".

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" أن اليانصيب حرام شرعًا، لأنه قمار، ويوجد به مغامرة، موضحًا: "انت اشتريت تذكرة بألف جنيه ويا أخدتها يا خسرتها، لكن شهادة الاستثمار سواء ذات الجائزة أو العائد المتغير أموالك تظل أساسية كما هي".

وتحدث عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن حكم السندات البنكية، قائلًا: السندات البنكية عبارة عن قرض تقترضه الدولة، وهو جائز وحلال.
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