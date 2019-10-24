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سياسي

"الإرهابية" تقود حملة لاستجداء التعاطف بتقارير مفبركة عن التعذيب فى السجون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:34 م
الإرهابية
الإرهابية
أحمد ونيس
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تواصل جماعة الإخوان الإرهابية حملة التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، خاصة الجيش والشرطة، باستخدام تقارير مفبركة عن حالات تعذيب مزعومة تعرض لها أتباعها من نزلاء السجون فى مصر، الذين يقضون عقوبات بمدد متباينة على خلفية إدانتهم فى قضايا إرهاب وعنف.

وكثفت اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة من تداول وبث تدوينات تحرض ضد رجال الجيش والشرطة، تحت مزاعم تورطهم فى تعذيب عناصر الإخوان فى السجون، مستشهدة بمقتطفات مفبركة من تقارير حقوقية تتناول أوضاع السجناء فى مصر.
ومن بين التدوينات التحريضية، ركزت عناصر الجماعة على واحدة تدعى أن إدارة سجن العقرب جهزت السجن وأعدته جيدًا لتضليل وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى زاره مؤخرًا، حتى لا يتمكن من تسجيل أى ملاحظات عن أماكن الإعاشة أو انتهاكات يتعرض لها النزلاء، كما نشرت اللجان أسماء ضباط بعينهم، وحثت عناصرها على مراقبتهم.
وتعليقًا على الحملة، أكد القيادى الإخوانى المنشق، إبراهيم ربيع، عدم تعرض أى عضو أو قيادى إخوانى للتعذيب أو أى نوع من الانتهاكات، موضحًا أن «تعذيب الإخوان فى السجون» مجرد أكذوبة.
وقال «ربيع»، لـ«الدستور»، إن التعامل الأمنى معه (وقت حبسه لانتمائه للجماعة) أو مع غيره من عناصر الإخوان كان يتسم بالاحترام الشديد، مضيفًا: «كانوا بيطلبوا لنا مشاريب، لكن كنا بنخرج وندعى أن فلان الفلانى ضربنى وشتمنى».
وأشار الإخوانى المنشق إلى أن قيادات الجماعة كانت توصى أتباعها بالمتاجرة بأعراض نسائهم وبناتهم، من خلال ادعاء تعرضهن لانتهاكات على يد ضباط الشرطة، خاصة قطاع الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقًا».
وتابع: «رشاد البيومى مسئول الجيزة كان يحرضنا على الكذب وادعاء التعذيب، بل وكان يدعونا لاستفزاز ضباط أمن الدولة، بالدعاء عليهم وعلى ذويهم وأسرهم، حتى يردوا علينا بالسب أو الضرب، وحكينا قصص تعذيب فى النيابات تنفع سيناريوهات أفلام».
وقال الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، محمد كمال، إن جماعة الإخوان تربى عناصرها على «المظلومية الكاذبة، والأوهام التى تصطنعها من وقت لآخر»، لجذب عناصر جديدة وكسب دعم معنوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يعد تحريضًا مكتمل الأركان ضد الدولة المصرية.
وأضاف «كمال» أن الجماعة الإرهابية «تتداول مثل تلك التدوينات التحريضية لنشر الإرهاب والفوضى فى مصر، تحت مزاعم القصاص»، لافتًا إلى أن قصص التعذيب هى الاستراتيجية الأكثر انتشارًا بين الجماعة التى تستخدمها لجذب عناصر جديدة لتعويض الانشقاقات التى ضربتها مؤخرًا.
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