نسرين طافش مرعبة في جلسة تصوير جديدة من أجل "الهالوين".. صور

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة من أجل الاحتفال بالهالوين، والذي يتم الاحتفال به يوم 31 أكتوبر الجاري.



ونشرت نسرين طافش، صور الجلسة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "شو اكتر فيلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو أفلام رعب بحياتكون، بالنسبة الي كان قابضة الأرواح، وبعدو شفت بارانورمال اكتفتيز بدون موسيقا ومسرع بس لافهم القصة بدون ما ارتعب".



وكانت نسرين طافش، قد تعرضت للكثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة وكان أخرها شائعة ارتباطها بالمخرج طارق العريان، زوج الفنانة السورية أصالة، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة وعلقت نسرين على نفيها بانها أوفت وكفت وأن ردها على مثل هذه الشائعات هو التجاهل.

