بالفيديو.. مصطفى محمد يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى جينيراسيون

خط الهجوم: مصطفى محمد.









نجح الزمالك في خطف الهدف الأولى في مرمى جينيراسيون خلال الشوط الأول من المباراة القائمة على ملعب "السلام" ضمن إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.وتقدم للزمالك اللاعب مصطفى محمد المهاجم الأوحد للقلعة البيضاء في تشكيل اللقاء خلال الدقيقة 18 بعد عرضية نموذجية من يوسف أوباما.ويدخل الزمالك مباراة جينيراسيون بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي ويوسف "أوباما".