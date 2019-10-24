كريم عبدالخالق: "التمثيل حلم وتحقق.. وهذه حالتي في أول أعمالي"

قال الفنان كريم عبدالخالق، إن بدايته الفنية كانت في مسلسل شارع عبدالعزيز، لافتًا إلى أن التمثيل بالنسبة له كان بمثابة حلم.



وأضاف كريم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان "يعرق" من التوتر في أول أيام عمله، بسبب الحشود خلف الكاميرا، فضلًا عن أن الأجواء كانت جديدة بالنسبة له.



ولفت عبدالخالق إلى أنه انضم لـ13 ورشة تمثيل حتى الآن، ليكون على استعداد لتأدية الأدوار المطلوبة منه.

