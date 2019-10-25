حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 25 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن احذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير.



عاطفيًا: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير.



صحيًا: لا تجازف بسلامتك أنت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.