إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة

احتفت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس بيوم الأمم المتحدة بإضاءة مبناها بحرفي "UN" بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.



وأطلقت الوزارة حملة بهذه المناسبة على صفحاتها الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية للتعريف بدور مصر في الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.



كما تم تسليط الضوء على إنجازات مصر في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.