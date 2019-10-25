حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 25 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: تعاني تراجعًا في المعنويات والارباح والحيوية، وقد تفشل اعمالك في حصد النجاح، وربما تخيب آمالك بسبب تأجيل أو إلغاء في اللحظة الأخيرة، لا تجازف بسلامتك.

عاطفيًا: إحذر عزيزي التسرّع في اطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ أيضًا بعين الاعتبار ان جوّك الخاص ليس صافيًا، وبالتالي فانت أيضًا مصدر للمشاكل والتجاذبات السلبية.

صحيًا: عليك اتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر، والعمل على الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، فأنت تقع تحت ضغط كبير.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.