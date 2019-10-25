حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 25 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: تسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويتعزز تفاؤلك ويحمل إليك هذا اليوم بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية، وحرية التعبير والطلاقة والشجاعة.

عاطفيًا: تتراجع المعنويات في هذا اليوم المعاكس والسلبي، وتتعكر الاجواء وتقع على عاتقك مسؤولية كبيرة، تجنب تحوير الحقائق أو تزويرها.

صحيًا: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لا تقلق ستتكيف معها في الأيام المقبلة.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

