حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 25 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويتعزز تفاؤلك ويحمل إليك هذا اليوم بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية، وحرية التعبير والطلاقة والشجاعة.

عاطفيًا: تتراجع المعنويات في هذا اليوم المعاكس والسلبي، وتتعكر الاجواء وتقع على عاتقك مسؤولية كبيرة، تجنب تحوير الحقائق أو تزويرها.

صحيًا: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لا تقلق ستتكيف معها في الأيام المقبلة.



الثور

مهنيًا: تتحسن أحوالك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.

عاطفيًا: لا بأس من المبادرة إلى استماع الاعتذار من الشريف وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب.

صحيًا: الرياضات والرحلات الطويلة تساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك، واستمر بممارسة نشاطاتك المفضلة.



الجوزاء

مهنيًا: تعاني تراجعًا في المعنويات والارباح والحيوية، وقد تفشل اعمالك في حصد النجاح، وربما تخيب آمالك بسبب تأجيل أو إلغاء في اللحظة الأخيرة، لا تجازف بسلامتك.

عاطفيًا: إحذر عزيزي التسرّع في اطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ أيضًا بعين الاعتبار ان جوّك الخاص ليس صافيًا، وبالتالي فانت أيضًا مصدر للمشاكل والتجاذبات السلبية.

صحيًا: عليك اتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر، والعمل على الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، فأنت تقع تحت ضغط كبير.



السرطان

مهنيًا: الحديث المتواصل عن القضايا المالية يفرض عليك معالجة جذرية، وخصوصًا أنك تمر بيوم غير مستقرة ماديًا.

عاطفيًا: عليك مراعاة مشاعر الشريك إلى أقصة حد، لأن قضية حساسة تقلقه وتبقيه متوترًا وقلقًا على المصير.

صحيًا: قد تسمع خبرًا محزنًا يقلق راحتك ويقض مضجعك ويحرمك النوم، ويسبب لك صداعًا حادًا.



الأسد

مهنيًا: تتعزز شعبيتك وجاذبيتك ويزيدك جمالًا وفنًا وسحرًا، وتتاح لك فرص استثنائية، ربما تبتكر جديدًا وتبدو مبدعًا وتحقق النجاح.

عاطفيًا: طاقتك على استيعاب حاجات الحبيب كبيرة، فهذه فرصتك المناسبة للإصغاء له والاهتمام به، اسعَ لإرضائه فلن تندم.

صحيًا: تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك، فتقرّر التخفيف من العمل الإضافي قدر المستطاع.



العذراء

مهنيًا: تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية.

عاطفيًا: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكنّ الصورة النهائية لم تتضح بعد، تمهل بعض الشيء وادرس الأمور برويّة.

صحيًا: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير مرتاحًا.



الميزان

مهنيًا: يكون هذا اليوم أكثر وعدًا، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار.

عاطفيًا: علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب منك.

صحيًا: تسمع بأزمة صحية تصيب أحد الأشخاص الأعزاء عليك، لكنها تكون عابرة وترتاح نفسيًا.



العقرب

مهنيًا: تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافيًا عنك.

عاطفيًا: لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع الشريك، لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقًا ثمن مغامراتك معه.

صحيًا: الخروج إلى الطبيعة أو التنزّه على شاطئ البحر من العلاجات المفيدة نفسيًا.



القوس

مهنيًا: ينشأ نزاع يتعلق بمستحقات مالية تحتاج إلى تسوية، لكن مساعدة فلكية قد تطرأ فيرتاح البال وتجد مخرجًا لبعض المشاكل.

عاطفيًا: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.

صحيًا: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.



الجدي

مهنيًا: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل.

عاطفيًا: تعيش حالًا من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك.

صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.



الدلو

مهنيًا: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن إحذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير.

عاطفيًا: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير.

صحيًا: لا تجازف بسلامتك أنت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع.



الحوت

مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك.

عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.

صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة.