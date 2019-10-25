أسبوع لبنان.. "قطع الطرق" وكلمة "عون" يشعلان الأزمة

دخلت الانتفاضة اللبنانية التي انطلقت في 17 أكتوبر، يومها الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.



ودعا المحتجون في مدينة صور، جنوب لبنان، الأربعاء الماضي، إلى تجديد التظاهر، أمس الخميس، كما افترش محتجو طرابلس (شمال البلاد) الأرض ليلًا، رافضين الخروج من ساحة النور وسط المدينة الشمالية.



فيما اتسعت عمليات قطع الطرق منذ الاعلان عنها في بداية الأسبوع الجاري، وتركزت في بيروت ومداخلها الجنوبية والشمالية.



فيما أشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش اللبناني أعاد فتح طريق "الأولي" في صيدا (مدخل الجنوب اللبناني) بعد تدافع مع المحتجين نتج عنه إصابة خمسة تم علاجهم ميدانيا.



الجيش اللبناني على الحياد

وبعد انتشار عدد أنصار حزب الله وحركة أمل اللبنانية، في الميادين، وهم يستقلون دراجات نارية، ويحاولون الاحتكاك بالمتظاهرين، تدخل الجيش اللبناني على الفور لفض تجمعات أنصار الحزب والحركة، والتأكيد على الحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين.



بينما من ناحية أخرى اشتبكت قوات الجيش اللبنانية مع محتجين، الأربعاء الماضي، أثناء محاولتها فتح طرق رئيسة، بعدما فشلت إصلاحات اقتصادية اقترحتها الحكومة في تهدئة موجة تاريخية من الاحتجاجات تستهدف النخبة السياسية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان، إن عشرات الشبان والنساء في صيدا، على بعد 45 كيلومترا جنوبي بيروت، قاموا بإغلاق الطريق السريع عند مدخل المدينة بافتراش الأرض منذ الساعات المبكرة من اليوم.



وأضاف أن الجنود ضربوا بعض المحتجين بعدما عجزوا عن إقناعهم بفتح الطريق المؤدي من وإلى العاصمة، لافتًا إلى أن جمعية الصليب الأحمر نقلت المصابين إلى المستشفى، وأعيد فتح هذا القطاع من الطريق السريع.



وأكدت مصادر أمنية، وفق لفضائية "سكاي نيوز"، أن قرار الجيش لا يزال الامتناع عن استخدام أي قوة، ومحاولة إقناع المحتجين سلميا بفتح بعض الطرق التي ظل معظمها مغلقا في أنحاء البلاد، الأربعاء الماضي.



وظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، منذ مساء الجمعة، عندما اشتبكت قوات الأمن مع بعض المحتجين في وسط بيروت.



حزب الله ينشر الذعر في "النبطية"

وشهدت مدينة النبطية توترًا ملحوظًا، إثر تهجم عناصر من شرطة البلدية التي يرأسها أحد التابعين لحزب الله اللبناني، على المتظاهرين وضربهم في محاولة لقمعهم وراء الحواجز التي وضعوها، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني.



فيما انتشر عدد محدود من التابعين للحزب وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين في البلدية الجنوبية.



استمرار غلق المدارس والمصارف

إلى ذلك، تستمر المدارس والمصارف في الإقفال هذا الأسبوع، على وقع إقفال العديد من الطرق الرئيسية في البلاد، على الرغم من محاولة الجيش فتحها، دون أن يتمكن من ذلك، لاسيما في بعض المناطق في المتن "جل الديب" وكسروان.



فشل ورقة "الحريري" الإصلاحية

وعلى الرغم من مطالبة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، المتظاهرين بإعطائه مهلة 72 ساعة لإعداد ورقة إصلاحات للأزمة الاقتصادية في لبنان، وبعد الإعلان عنها مساء الإثنين، غير أن اللبنانيين اعتبروا الورقة غير كافية لطموحاتهم الحالية، وأكدوا على إصراراهم في إقالة الحكومة الحالية، وإسقاط الطبقة الحاكمة في لبنان.



فيما قال مصدر سياسي كبير إن فكرة التعديل الوزاري "موضع نقاش على نطاق واسع بين الساسة في البلاد وقد تُنفذ إذا استمرت الاحتجاجات في الشارع في الأيام المقبلة".



وتداولت وسائل إعلام محلية لائحة بعدد من الأسماء على أنها مرجحة للتغيير، من بينها وزراء الاتصالات محمد شقير، والبيئة فادي جريصاتي، والمهجرين غسان عطالله، والتربية أكرم شهيب، بالإضافة إلى كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل والأشغال يوسف فنيانوس.



رفض شعبي لكلمة الرئيس اللبناني

فيما قبلت كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، برفض واسع من قبل المتظاهرين، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عنهم: "كان الشارع ينتظر قليلًا من الأمل، لكن للأسف تحدث الرئيس عون اليوم عن عموميات نسمعها منذ ثلاث سنوات ولم تحقق شيئا".



واستهجن المحتجون الخطاب كونه جاء مسجلًا -وفق قولهم- معتبرين أن كل خطاب مسجل لا يعول عليه.



فيما اعتبر الإعلامي في قناة "أم تي في" اللبنانية الناشط محمد دنكر، في تصريحات صحفية، والمشارك في الاعتصام ببيروت، أن خطاب عون كان ضعيفًا وواهيًا؛ بل أضعف فرص الرئيس بالبقاء في منصبه.



وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الثامن على التوالي، للتنديد بالطبقة السياسية والمطالبة باستقالة الحكومة.



وشهد وسط بيروت ومدن طرابلس وصور وصيدا والنبطية وعالية وجل الديب تجمعات رفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمعاقبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.



في المقابل، اعتصم عشرات المواطنين أمام باحة قصر العدل في منطقة بعبدا بجبل لبنان، للإعراب عن تأييدهم مواقف الرئيس اللبناني ميشال عون.