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تحذير من أمطار رعدية في 5 ولايات بالجزائر
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:06 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
أفادت قناة "نوميديا" الجزائرية، بتحذير الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية في 5 ولايات شرقية.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الولايات المعنية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.
ومن المتوقع، أن يبدأ تهاطل الأمطار من الساعة الثامنة مساء وتستمر حتى الغد الساعة الرابعة فجرا.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الولايات المعنية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.
ومن المتوقع، أن يبدأ تهاطل الأمطار من الساعة الثامنة مساء وتستمر حتى الغد الساعة الرابعة فجرا.