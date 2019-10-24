تحذير من أمطار رعدية في 5 ولايات بالجزائر

أفادت قناة "نوميديا" الجزائرية، بتحذير الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية في 5 ولايات شرقية.



وأشارت "الأرصاد" إلى أن الولايات المعنية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.



ومن المتوقع، أن يبدأ تهاطل الأمطار من الساعة الثامنة مساء وتستمر حتى الغد الساعة الرابعة فجرا.

