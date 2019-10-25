كيف ستؤثر أحوال الطقس على ارتفاع أسعار الدواجن؟

ارتفعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ونستعرض كيفية تأثير الطقس على ارتفاع أسعار الدواجن.



قال حسام رضا، خبير زراعي، خلال تصريحاته لـ"الدستور"، إن أسعار الدواجن لها بورصة خاصة تقوم بتحديد السعر طبقا لمؤشرات الإنتاج، بالإضافة إلى سوق العرض والطلب، والظروف الجوية والبيئية المحيطة.



وأوضح "رضا" أن الأعياد عامل رئيسي يؤثر على أسعار الدواجن، وفي حالة أعياد الأقباط يقل الطلب على الدواجن، فيقل سعرها، وانخفاض سعر الدولار حاليا يعمل على تخفيض سعر الدواجن، وخاصة أن 60% من العلف مستورد من الخارج.



وأكد الخبير الزراعي أن التحكم في درجة الحرارة والرطوبة يتم من خلال محطات الدواجن المغلقة، ولا تؤثر فيها درجة الحرارة والرطوبة، وبالتالي لا تؤثر كثيرًا على الأسعار.