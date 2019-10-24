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سياسي

"البراوي": كلمة السيسي في "سوتشي" تؤكد أهمية الشراكة الروسية الإفريقية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:05 م
المستشار أحمد حسين
المستشار أحمد حسين البراوي
إسلام نصير
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قال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها في منتدى روسيا - أفريقيا الاقتصادي بمدينة سوتشي في روسيا الاتحادية، تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وروسيا، والتي ترتكز على التعاون، وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في القارة السمراء.

وأوضح البراوي أن المشاركة الفاعلة للرئيس السيسي في منتدى روسيا - إفريقيا الاقتصادى فى مدينة سوتشى، والتي ركزت على الميراث الحضاري بين روسيا وشعوب القارة الإفريقية، ودعم موسكو ماديا ولوجستيا ومعنويا حركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، وثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والروسية يربطهما الكثير من ركائز التعاون.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس في المنتدى ساهمت بشكل كبير في فتح وتعظيم العديد من مجالات التعاون بين الجانبين الإفريقى والروسى، خاصة أنه حدد هموم القارة السمراء وطموحات شعوبها ولدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية مستهدفا تعزيز عمل القوى الكبرى لتنمية القارة الإفريقية انطلاقا من استشعار مصر الصادق بجسامة التحديات، التي تواجه القارة السمراء وعمق المخاطر التي تلوح فى الأفق والبحث عن حلول ومخارج آمنة لتلك التحديات.

وأكد رئيس حزب صوت الشعب أن القمة الروسية الإفريقية التى تعقد لأول مرة فى سوتشى تكشف عن تحول فى السياسة الخارجية الروسية، والتوسع فى مختلف العلاقات مع قارة إفريقيا وتحسين الحوار السياسي، وتكثيف التعاون الأمني الشامل وتكثيف التعاون فى المجالات التجارية والعسكرية وتعزيز التعاون فى المجال الإنسانى والأكاديمى وإفريقيا أصبحت لاعبا مؤثرا فى العلاقات الدولية.

ولفت البراوي إلى أن المشاركة المصرية فى المنتدى تأتى فى وقت تعتبر مصر من أهم الدول الشريكة لموسكو في القارة الإفريقية إلى جانب ترأسها للاتحاد الإفريقي، مشيدا بتأكيد الرئيس على أن المواجهة الشاملة للإرهاب الطريق الأمثل لاجتثاث جذوره، وأن إسكات البنادق على رأس أجندة القادة الأفارقة بحلول 2020، وزيادة التنمية التي يتطلع الأشقاء الأفارقة.
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