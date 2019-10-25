خبير أرصاد يقدم نصائح للمواطنين عند حدوث البرق والرعد

رؤية البرق أمر يخطف أنظار المارة، مهيب وجميل في آن واحد، لكن يقتل نحو أكثر من عشرين ألف شخص بفعل البرق كل عام، لكن يمكن تجنب أغلب هذه الوفيات من خلال إتباع روشتة نصائح التعامل في حال الرعد والبرق المقدمة من خلال خبير الأرصاد لـ"الدستور".



وقال محمد عبدالمجيد، خبير الأرصاد، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه عند حدوث البرق علينا البحث عن ملاذ آمن فور حدوث البرق والرعد، وعدم لمس أي شيء معدني أو كهربي والاحتراس من الرعد والبرق، وعدم الخروج من المنزل، والابتعاد عن النوافذ.



وأوضح أنه عند حدوث البرق يجب أن نبتعد عن أي مصدر للمياه ونتجنب الوقوف في المرتفعات العالية وقرب الأبراج.