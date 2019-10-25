ماذا ستجنى مصر من قمة سوتشى؟.. خبراء يُجيبون

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة سوتشي، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستهدف قمة السوتشي لدعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.



وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بزيارته لروسيا بصفته رئيس لمصر وللاتحاد الإفريقي على المستوى المصري، فإن مصر لها علاقات تاريخية مع الرؤساء منذ عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وكان من أبرز أوجه هذا التعاون إنشاء السد العالي، واستاد القاهرة، وكافة مصانع القطاع العام في مصر.



وأضاف "جاب الله"، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم فإنه يمد يد التعاون إلى كافة الشركاء الدوليين، ومنهم روسيا التي تتعاون معها مصر حاليًا في الكثير من المشروعات التي أهمها محطة الطاقة النووية بالضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد والتي سيكون لها دور كبير، وستسهم في توفير نحو 7300 فرصة عمل خلال المرحلة الأولى لإنشائها في أعمال التشييد والبناء، ثم مع تنفيذ المرحلة الثانية توفر نحو 10000 عمل إلى أن تنتهي في المرحلة الثالثة بتوفير 17000 فرصة عمل في الصناعات المستهدف إقامتها.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشروعات البنية التحتية، والطاقة التي حددت أولوياتها الأفريقية تتم لصناعة النهضة الأفريقية بصورة شاملة وعادلة تتفق مع رؤى المستقبل، الأمر الذي يفتح مجال لدور الرئيس الأخر بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي حيث تساهم منتجات تلك المنطقة في تعزيز التبادل التجاري.