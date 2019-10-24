خالد الصاوي يسخر من الشتاء بهذه الصورة

شارك الفنان خالد الصاوي، متابعي صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة له يسخر بها من الشتاء.



وعلَق "الصاوي" على الصورة، كاتبا: "براحه علينا يا عم الشتا"، وظهر الصاوي في الصورة وحوله بطانية كبيرة ولا يظهر سوى نصف وجهه.



وحازت الصورة إعجاب المتابعين، وطلبوا منه أن يستعد لبرد الشتاء القارس، معلقين: "اجمد".



وبدأ الفنان خالد الصاوي تصوير أحدث أفلامه السينمائية، والذي يحمل اسم "شريط 6"، فيلم "شريط 6" من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح.

