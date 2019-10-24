الأمم المتحدة: مصر من أول المتبنيين للتنمية المستدامة

نظم مكتب الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالية لإحياء يوم الأمم المتحدة بالنادي الدبلوماسي تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مستدام"، مؤكدًا أنها تحتفل بكل ما تمثله الأمم المتحدة وكل ما حققته منذ نشأتها في 1945، كما يحتفل بالشراكة الممتدة على مدى عقود طويلة مع مصر، العضو المؤسس بالمنظمة الأممية.



وأكد ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية، أن مصر من أول المتبنين للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التقدم الذي تحرزه مصر على صعيد التنمية المستدامة هو تقدم يشهد به العالم.



وقال: "للشراكة بين الأمم المتحدة ومصر تاريخ طويل من العمل معًا لحل التحديات الإنمائية متعددة الأبعداد، كما أنها تبرز التزامًا موحدًا بتمهيد الطريق من أجل حياة كريمة ومزدهرة للجميع".