أستاذ إعلام: "الجزيرة" القطرية تنفذ أجندة خارجية ضد مصر

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن "الجزيرة" تنفذ أجندة خارجية ضد مصر ولا يوجد سبب آخر للهجوم القطري على مصر.



وأضاف "علم الدين" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه بالرجوع إلى 2011، فإن أكاديمية التغيير التي أنشأتها قطر ودعم ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي، يشير إلى أن هناك أجندة يُخطط لها منذ أكثر من عشر سنوات لتغيير خريطة المنطقة العربية.



وأوضح أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن خريطة المنطقة العربية لن تتأثر بتونس أو ليبيا أو سوريا وحدهم، مشيرا إلى أن الجائزة الكبرى هي مصر، فإذا نجحوا في إسقاط مصر أمكنهم السيطرة على المنطقة بأكملها.

