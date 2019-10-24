رابطة الدوري الإسباني تعترض على موعد الكلاسيكو الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، اليوم الخميس، أنها ستتخذ إجراء قانونيا بخصوص قرار الاتحاد الإسباني تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة مباريات المرحلة العاشرة من المسابقة إلى 18 ديسمبر المقبل.



وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 26 من أكتوبر الجاري، لكن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة في أعقاب احتجاجات في إقليم كاتالونيا بسبب أحكام بالحبس على سياسيين مؤيدين لاستقلال الإقليم عن إسبانيا.



وكان ناديا برشلونة وريال مدريد وافقا على تأجيل المباراة للموعد الجديد، لكن رابطة الدوري الإسباني تفضل إجراء المباراة قبل أسبوعين من الموعد المحدد يوم الرابع من ديسمبر المقبل.



وذكرت الرابطة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الأندية ليس لها الحق تقرير موعد المباريات، وأن الموعد المحدد من جانب الاتحاد سيصطدم بمباريات كأس ملك إسبانيا في نفس التوقيت، مما يؤدي إلى خسائر كثيرة.



وأضاف البيان أن الرابطة ستقدم استئنافا في المحاكم المختصة ومجلس الرياضة التابع للحكومة الإسبانية.