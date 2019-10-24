جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تطلق حملة "صحتهم تهمنا" للتوعية الصحية فى المدارس

اطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حملة مجتمعية بعنوان "صحتهم تهمنا" تحت رعاية خالد الطوخى رئس مجلس امناء الجامعة وذلك بهدف التوعية الصحية فى عدد من المدارس بما يتماشى مع الاستراتيجية التى تسير عليها الجامعة ومستشفى سعاد كفافى الجامعي التابع لكلية الطب البشرى بالجامعة، وذلك فى اطار المسئولية المجتمعية التى توليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً، فهذه الحملة الى جانب كونها التزام مجتمعي فهى ايضا. واجب تربوي يفرضه الواقع .

وتتميز هذه الحملة بأنها تضم إلي جانب القيام بالكشف الطبي على التلاميذ والطلاب جوانب تثقيفية أخرى من بينها تنظيم برنامج تثقيفى يتضمن العديد من المحاضرات لنشر التوعية الصحية بين الطلاب إلى جانب محاضرات إضافية أخرى تستهدف أولياء الأمور والمعلمين بالمدارس من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المحاضرات، بما يضمن نشر وعي صحي متكامل يمتد من المدرسة ليصل إلي المنزل أيضاً.

الجدير بالذكر أن الحملة بدأت أولي انشطتها بزيارة مدرسة سكيلز، حيث تم تجديد بروتوكول التعاون الصحي بين مستشفى سعاد كفافي الجامعي ومدرسة سكيلز، والذي تقدم من خلاله المستشفي حزمة من الخدمات الصحية للطلاب والعاملين بالمدرسة، ولأول مرة يتم ضم أهالي الطلاب الي المستفيدين من خصومات المستشفي، بالإضافة إلي حملات الكشف الدوري ومحاضرات التوعية الصحية خلال العام الدراسي الحالى.

وتعد زيارة الحملة لمدرسة سكيلز محطة الانطلاق لخطة متكاملة تستهدف زيارة أكبر عدد ممكن من المدارس إلى جانب السعى الدءوب نحو توقيع بروتوكولات تعاون مع مدارس ومؤسسات تربوية أخرى تجعل من مستشفي سعاد كفافي الجامعي شريكاً طبياً يؤدي دوراً متميزاً في الحفاظ علي صحة أطفالنا؛ انطلاقاً من الشعار الذى يقول "صحتهم تهمنا".