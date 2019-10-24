"بنات الواحة".. الحوريات يتجلين فى الاحتفال بـ"عيد الحصاد" (صور)

«سيوة».. هنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. كلمات تخلو من أى «مبالغة»، فكل مشهد على أرض الواحة لا يمكن وصفه إلا بأنه «غير أرضى»، أو انعكاس للجنة الموعودة على الحياة الدنيا.



من يصدق أن هذه الصور التالية لبنات «سيوة»، خلال احتفالات أهالى الواحة بـ«عيد الحصاد»، الذى يحل فى أكتوبر من كل عام؟ صور «فوتوغرافية» لفتيات من لحم ودم، مَن يصدق أنهن لم يخرجن حالًا من أحد كتب الأساطير وقصص ألف ليلة وليلة؟ هل يمكن لأحد مشاهدتهن ولا يقول إنهن خرجن توًا من إحدى لوحات متحف اللوفر؟

هنا خرج الأهالى إلى جبل الدكرور، للاحتفال بعيد الحصاد، الذى يقام على مدى ٣ ليال قمرية من ليالى أكتوبر سنويًا، ويواكب حصاد النخيل والزيتون، حيث اصطف الأولاد والبنات من طلبة المدارس، فيما يسمى «طابور التراث»، الذى يتم من خلاله استعراض كل عادات وتقاليد وتراث الواحة، من خلال الزى المحلى، خاصة «العباءة السيوية»، التى ترتديها البنات فى حفلات الزواج.



وعلى أعلى الجبل، يطهو الأهالى «الفتة»، ثم يحملونها إلى الساحة الموجودة أسفل الجبل، حيث ينتظرهم أهالى الواحة فى مجموعات تضم العائلات والأسر، ثم يبدأون فى تناول الطعام، بشرط أداء صلاة الظهر جماعة قبلها، ونداء أحد الشيوخ فى الميكروفون «الله»، ثم ينتشرون بعدها فى حلقات ذكر وقراءة القرآن، فى حين ينطلق الأطفال لشراء اللعب، وركوب «المراجيح»، ويتكرر الأمر ذاته فى العشاء.

وفى اليوم الثالث يتم تنظيم مسيرة يقودها شيوخ حاملين الأعلام، سيرًا على الأقدام، من ساحة جبل «الدكرور» حتى جامع سيدى سليمان بوسط الواحة، ثم إقامة حلقة ذكر.