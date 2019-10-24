داليا مصطفى: ذاكرت شخصية بنت الباشا فى "حواديت الشانزليزيه" بأفلام فاتن حمامة وماجدة

على الرغم من ابتعادها عن الأضواء لفترة طويلة، لم ينس جمهورها تلك الفتاة الرقيقة البسيطة، التى ارتبطوا بها فى كثير من الأعمال السينمائية والدرامية، وهو ما عكسه ترحيبهم بها مجددًا، رغم ظهورها فى شخصيات تختلف تمامًا عن الشكل الذى عُرفت به منذ بداية مشوارها الفنى.



إنها الفنانة داليا مصطفى، التى قدمت فى مسلسلى «البيت الكبير»، و«قمر هادى»، اللذين يمثلان عودتها من جديد- شخصيتين شريرتين ومركبتين وغامضتين، وتستعد لتقديم شخصية سيدة من عائلة أرستقراطية، فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، الذى سيعرض قريبًا.



«الدستور» التقت داليا مصطفى، فى حوار تحدثت فيه عن كواليس تصوير «حواديت الشانزليزيه»، وتفاصيل شخصية «قسمت هانم» التى تجسدها فيه، بجانب مشروعاتها الفنية المقبلة، من بينها مشاركتها فى الجزء الثالث من مسلسل «البيت الكبير».



■ بداية.. من الذى رشحك للمشاركة فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه»؟

- أيمن سليم ونهى سعيد، مؤلفا المسلسل، عرضا علىّ الفكرة فوافقت بشكل مبدئى، وبعد قراءة السيناريو أكدت تلك الموافقة، ثم تواصَلَ معى مسئولو شركة «سينرجى»، المنتجة للمسلسل، لإبرام العقد، وسط حالة من المصداقية والاحترام أشكرهم عليها بشدة، وأشعر بسعادة بالغة للمشاركة فى هذا العمل الفريد، الذى تشهد أحداثه الكثير من المفاجآت، بدءًا من الحلقة الأولى حتى النهاية.

■ ما طبيعة الشخصية التى تجسدينها خلال أحداث العمل؟

- أجسد «قسمت هانم»، وهى شخصية أرستقراطية فى فترة خمسينيات القرن الماضى، ابنة أحد «الباشاوات»، ومتزوجة من «رياض»، الذى يجسده الفنان إياد نصار، وهو رجل له علاقات نسائية كثيرة، الأمر الذى يتسبب فى حدوث مشكلات كثيرة بين الزوجين.

وتتورط «قسمت هانم» فى جريمة قتل، وتواجه أزمات كثيرة، وسط أحداث مثيرة وغير متوقعة، حتى نصل إلى حل اللغز فى الحلقة الأخيرة، وأؤكد هنا أن الأحداث لن تدور حول واقعة القتل فقط، بل سيتم تسليط الضوء على كل ما يخص فترة الخمسينيات.

■ هل كانت هناك استعدادات خاصة لتجسيد تلك الشخصية؟

- بالطبع، فـ«قسمت هانم» شخصية صعبة ومليئة بالتفاصيل، وتطلبت منى التركيز على مخارج حروف الناس فى فترة الخمسينيات، بل وقراءة الكثير من الكتب التى تحكى عن تلك الفترة، بما تتسم به من ازدهار فنى واجتماعى.

وإلى جانب الكتب، حرصت على مشاهدة أعمال فنية أُنتجت فى الخمسينيات، ورصدت أداء الشخصيات وشكل الملابس فيها، ومن بينها فيلم «دهب»، الذى استفدت كثيرًا من الشخصية التى جسدتها الفنانة ماجدة فيه، كما استفدت من جميع أعمال الفنانة فاتن حمامة، ما ساعدنى فى تقمص شخصية «بنت الباشا»، وإدراك شكل انفعالاتها فى كل المواقف.

■ ماذا عن كواليس العمل؟

- سعدت جدًا بالتعامل مع المخرج مرقس عادل، الذى أعتبره مخرجًا واعيًا، ورغم أنها التجربة الأولى له فى إخراج الأعمال الدرامية، فإنه أثبت قدرته على تحمل المسئولية، وكان مصرًا على النجاح وخروج العمل فى أفضل صورة، وكذلك كل فريق العمل، فالجميع حرص على التعامل مع الآخر بحب شديد.

■ هل واجهت أى صعوبات أثناء التصوير؟

- لم تواجهنا أى صعوبات حتى الآن، لكننا نبذل مجهودًا كبيرًا فى ظل استمرار التصوير ساعات طويلة، لرغبة صناع العمل فى الانتهاء من المسلسل فى أسرع وقت، لعرضه على الفضائيات خلال الأيام المقبلة، مع احتمال بدء عرض المسلسل قبل اكتمال التصوير.

■ كيف تنظرين للأعمال الدرامية التى تدور أحداثها فى الماضى بصفة عامة؟

- أراها أعمالًا ممتعة وعظيمة، فالناس فى هذا الوقت كانوا يحبون بصدق، ويحرصون على الأناقة، فكان الرجل يرتدى البدلة كزى رسمى، والمرأة ترتدى الفستان القصير، وذلك قبل انتشار ظاهرة التحرش، و«حواديت الشانزليزيه» تحديدًا يتميز بكونه عملًا مصريًا خالصًا، لم يستعن مؤلفاه بأى روايات أو أعمال أجنبية خلال كتابته، ونجحا فى الاهتمام بجميع الشخصيات، للدرجة التى تجعل البطولة جماعية، فلن يستطيع المشاهد تحديد بطل العمل، لأن كل شخصية تحمل تفاصيل كافية لمنحها بطولة منفصلة، وأتمنى أن يتم إنتاج الكثير من المسلسلات المشابهة خلال الفترة المقبلة.

■ ما تفاصيل مشاركتك فى الموسم الثالث من مسلسل «البيت الكبير»؟

- سعيدة بتحضيرات الجزء الثالث من مسلسل «البيت الكبير»، لكنى لم أقرأ السيناريو حتى الآن، كما لا أعلم مصير ذلك الجزء، وأتمنى التوفيق والنجاح لكل فريق العمل، وتسعدنى المشاركة به.

وكنت أحرص على متابعة ردود الأفعال حول دورى فى الموسم الماضى، وشعرت بسعادة بالغة بسبب ردود الأفعال الإيجابية التى تلقيتها، ولم أتوقع كل هذه الإشادات. والحقيقة الشخصية التى جسدتها صعبة جدًا، واستغرق التحضير لها وقتًا طويلًا، لأنها شخصية شريرة، ولذلك كنت أشعر بالقلق فى أثناء تصوير مشاهدى.

■ كيف تقيمين العودة لعرض المسلسلات خارج موسم رمضان مرة أخرى؟

- عودة عرض المسلسلات طوال العام أمر أسعدنى كثيرًا، لأنه الوضع الطبيعى، فالعائلات المصرية اعتادت على انتظار المسلسلات يوميًا فى السابعة أو الثامنة مساءً على القناتين الأولى والثانية، طوال العام، لكن بعد ذلك قلت الأعمال التى تعرض خارج الموسم الرمضانى، وأصبح جميع الفنانين يركزون على ذلك الموسم فقط، ما يؤدى لتعرض بعض الأعمال للظلم بسبب الازدحام الكبير، لذا أرى أنه من العدل تقسيم الأعمال الدرامية على مدى العام، والعمل الجيد يفرض نفسه.

■ هل ستشاركين بعمل درامى فى رمضان ٢٠٢٠؟

- حتى الآن لم أتعاقد على أى عمل درامى لرمضان المقبل، ولم أحسم قرارى بشأن المشاركة فى هذا الموسم، وأركز حاليًا على مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، ثم أبدأ بعد انتهاء التصوير فى قراءة السيناريوهات المعروضة علىَّ، وسأفصح عن هذا بالتأكيد فور تعاقدى حال تم ذلك.

■ ما سبب ابتعادك عن السينما؟

- أعكف حاليًا على قراءة سيناريو فيلم جديد، لكن لن أستطيع الإفصاح عن تفاصيله حتى إتمام التعاقد، وأؤكد أنه سيكون مفاجأة للجمهور، وأنا لا أحب المشاركة فى الأعمال السينمائية أو المسلسلات لمجرد إثبات الحضور فقط، وهذا هو سبب اختفائى خلال الأعوام الماضية، لأننى لم أجد السيناريو المناسب، لكن لا أنكر أن هناك تطورًا كبيرًا فى السينما خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما شجعنى على العودة للشاشة الكبيرة من جديد.

■ هل تبحثين عن بطولة مطلقة؟

- لا أهتم بالبطولة المطلقة قدر اهتمامى بأن يكون الدور مؤثرًا، فمن الممكن أن يكون الدور ثانويًا وينجح فى التأثير على الجمهور أكثر من دور البطولة، فالقوة الحقيقية تكمن فى تأثير الشخصية وأبعادها، لذا عادة ما أقبل الدور بعد التأكد من تأثيره وطبيعته دون النظر لمساحته، سواء كان بطولة أو دورًا ثانويًا.

■ هل توافقين على أدوار الإغراء؟

- بالطبع لا، فأنا أرفضها دون تردد، لأنها تتطلب التعرى بشكل مبالغ فيه، واستخدام ألفاظ خادشة للحياء، وهذا يتنافى مع حرصى الدائم على مراعاة مشاعر المشاهدين، لذا أبتعد تمامًا عن تلك المشاهد التى تخدش حياء الجميع، خاصة الأطفال.

