السفير عزت سعد: مصر لها الدور الأكبر في القمة الإفريقية

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق في روسيا: إن مصر كان لها الدور الأكبر في حدوث القمة الإفريقية.



وأضاف "سعد" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC": إذا تأملنا أجندة القمة سنجد أنها مماثلة إلى حدِ كبير من أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي التي أُعلن عنها في فبراير الماضي.



وأوضح مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق في روسيا: أن الإعداد للقمة والتحضير لجدول أعمالها بالتفاهم بين دولة الرئاسة "مصر" والبلد المَضيف وهي روسيا الاتحادية.



وتابع: الروس يعلمون تماما أن بوابتهم إلى إفريقيا متمثلة في مصر، مشيرا إلى أنه ليس من الغريب أن يتعمدوا عقد أول قمة مع القارة الإفريقية خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.



