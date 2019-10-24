ناصر الحزيمى يكتب: الإخوان والنقد الذاتى

فى عام ١٩٢٨، تأسست جماعة الإخوان المسلمين فى مدينة الإسماعيلية على يد مدرس قد تخرج حديثًا من أحد المعاهد الأولية التابعة لدار العلوم، لذلك حصل حسن البنا على وظيفة مدرس الخط العربى فى الصفوف الابتدائية الدنيا. وقدمت المجموعة التى مثلت النواة للجماعة، البيعة على السمع والطاعة فى المنشط والمكره لحسن البنا، وكان وقتها يبلغ من العمر ٢٢ عامًا تقريبًا.

بعد فترة وجيزة انتقل البنا إلى القاهرة وعمل على تأسيس مجموعة جديدة، إلا أنه كان بحاجة إلى من يسانده ماديًا ومعنويًا، فاستعان بأحد وجهاء المحمودية والذى كان له سابق معرفة بحسن البنا، وكانت له مجموعة فى المحمودية تمارس الدعوة والتوجيه الدينى، وأعنى هنا أحمد السكرى.

وسارت الجماعة على هذا النمط فى الدعوة والإرشاد فى القاهرة والأقاليم، وكان البنا يشاهد ما كان مؤثرًا فى نفوس الشباب من ميليشيات حزب الوفد وجماعة مصر الفتاة، وكانوا يطلقون عليها ذوى القمصان الخضراء وذوى القمصان السوداء، فقرر أن تكون له مجموعة تسهم فى الظاهر فى حفظ النظام أثناء تجمعات الإخوان، فأنشأ مجموعات الكشافة، ولكن فى عام ١٩٣٧ تقريبًا قرر حسن البنا أن ينشئ ما يسمى الجهاز الخاص أو الجهاز السرى. وسلم قيادته لعبدالرحمن السندى، وكان الهدف الظاهر والمعلن من إنشاء هذا الجهاز هو إعداد المجاهدين للقتال فى فلسطين. إلا أن هذا الجهاز قد تفلت من مقوده من بين يدى حسن البنا كما قيل، فنفد عمليات بالظن والتلميح كما حدث فى واقعة قتل القاضى الخازندار، وما تمخض عنها من مشادات كلامية بين البنا وعبدالرحمن السندى، وقبل ذلك حدثت واقعة هزت مصداقية حسن البنا عند كوادر الإخوان المسلمين، وهى واقعة تحرش زوج أخت حسن البنا عبدالحكيم عابدين، وتم فعلًا تشكيل لجنة للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد عابدين. وكان على رأس هذه اللجنة رفيق درب حسن البنا أحمد السكرى، وخلصت هذه اللجنة إلى أن عبدالحكيم عابدين مدان فعلًا فيما نسب إليه من تحرش بنساء أفراد الجماعة. وأوصت هذه اللجنة بفصل عبدالحكيم عابدين من الجماعة، وبما أن عبدالحكيم عابدين كان زوج أخت حسن البنا رفض البنا هذه النتيجة، وأعاد تشكيل لجنة تحقيق جديدة بعد أن فصل اللجنة الأولى من جماعة الإخوان المسلمين، وهذا سبب فصل أحمد السكرى.

ونعود إلى واقعة ممارسات الجهاز الخاص، فقتلوا بعد ذلك النقراشى ثم بعدها بمدة قتل المهندس سيد فايز وهو من جماعة الإخوان المسلمين ومن الجهاز الخاص. ثم أتت واقعة المنشية ومحاولتهم اغتيال جمال عبدالناصر، ثم أتت واقعة التنظيم القطبى سنة ١٩٦٥. جميع هذه الوقائع التى مرت على جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها حتى الستينيات ثم تأسيسها للمرة الثانية على يد عمر التلمسانى.

وعلى الرغم من الأحداث الجسام التى مرت على هذه المجموعة لم تفكر ولو لمرة واحدة فى مسألة النقد الذاتى وتعديل المسار، والسبب فى أنهم لم يمارسوا النقد الذاتى هو أنهم يراعون مصلحة الجماعة كجماعة أكثر من مراعاتهم مصلحة الدعوة الإسلامية، بل إن الغالب على ذهنيتهم التفكير الغوغائى والسوقى فى كثير من الأحيان.

فجماعة عمرها تسعون عامًا تقريبًا لا يوجد فى أدبياتها ولا سلوكها ما يطلق عليه بالنقد الذاتى، بل يكاد أن يكون الهاجس المسيطر على تفكيرها سطوة المنافس وتغلبه. ففى فترة من الفترات فى الأربعينيات تقريبًا صدر تعميم لأسر جماعة الإخوان المسلمين بعدم إطلاق اللحية إلا بإذن من القيادات العليا فى الجماعة، والسبب أن اللحية فى تلك الفترة كانت مستغربة ومستهجنة اجتماعيًا. واستمر الحال على هذا المنوال إلى فترة أواخر السبعينيات، حيث صدر أمر للكوادر القيادية فى الإخوان المسلمين بإطلاق لحية مهذبة، والسبب فى ذلك يعود إلى أن المنافسة كانت على أشدها بين جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة التيارات الدينية ذات الطابع السلفى الملتزم بالخط السنى.

إن غياب النقد الذاتى الذى يؤسس لمستقبل أى مجموعة، شاهد على مصداقيتها وكفيل بديمومتها وعبورها نحو التطور والتطوير.

نقلًا عن «العربية»

