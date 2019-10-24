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على طريقة ميرنا المهندس.. ريهام أيمن في جلسة تصوير بفستان الزفاف

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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خضعت الفنانة ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصورة الفوتوغرافية فرح حسني، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

واختارت ريهام أيمن، فستان الزفاف للجلسة، وظهرت فيها وهي تضع قطعة خفيفة من الشيفون على وجهها في لقطة سبق وظهرت بها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس في جلسة تصوير خضعت لها بفستان الزفاف.

وحصدت الجلسة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.
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