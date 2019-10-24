السفير عزت سعد: روسيا أدركت أهمية الاستثمار في القارة لإفريقية

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير مصر الأسبق في روسيا، إن روسيا أدركت أخيرا أهمية القارة الإفريقية والاستثمار بها.



وأضاف "سعد" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن روسيا تُدرك أنه مرحّب بها في القارة الإفريقة، لافتا إلى أنها لم تكن قوى مُستعمِرة سابقا في إفريقيا.



وأوضح مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق في روسيا، أن استراتيجية السياسة الخارجية لروسيا تتفق في مبادئها مع توجهات السياسة الخارجية للدول الإفريقية، لافتا إلى أن هذه النقاط المشتركة تتمثل في مبدأ عدم التدخل في الشأن الخارجي، مبدأ المساواة في السيادة ومبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية في إطار المنظمات الدولية.

