أحمد حلمي لمحمد منير: "كلمني أجي اتسلطن معاك ومش هعمل دوشة"

أعاد الفنان أحمد حلمي، نشر فيديو للفنان محمد منير خلال غنائه برفقة فرقته الموسيقية في منزله، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



وعلق أحمد حلمي، على الفيديو قائلًا: "طيب رقم تليفوني ومعاك، والكنبة كبيرة وانت قاعد عليها لوحدك.. كلمني أجي اقعد جنبك اتسلطن ومش هعمل دوشه والله.. ولا قلبه بيتعب م المشاوير.. الكينج محمد منير".



وكان الفنان محمد منير، قد اعتاد خلال الفترة الأخيرة نشر فيديوهات من بروفاته برفقة فرقته الموسيقية من داخل منزله عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



ويفتتح الفنان محمد منير، الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر مهرجان الموسيقى العربية والمقرر إقامته في الفترة من 1 حتى يوم 12 نوفمبر المقبل.



طيب رقم تليفوني ومعاك ، والكنبه كبيره وانت قاعد عليها لوحدك . كلمني اجي اقعد جنبك اتسلطن ومش هعمل دوشه والله . 🤐

(ولا قلبه بيتعب م المشاوير) الكينج محمد منير. https://t.co/Txynwn55TM — Ahmed Helmy (@ahelmy) October 24, 2019