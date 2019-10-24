عطل طائرة يحرم بشرى من افتتاح مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط

كشفت الفنانة بشرى، عن تغيبها عن حفل افتتاح مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط، وذلك بسبب عطل بالطائرة.



وقالت بشرى في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "هذا هو حالي لما يكون في عطل في الطيارة وينزلوا الركاب عشان أما يصلحوا العطل أو يغيروا الطيارة نفسها.. بس للأسف هيفوتني حفل افتتاح مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط الذي دعيت له كعضو لجنة تحكيم بعد عودة المهرجان من التوقف سنوات ويكرم المهرجان هذا العام المرأة المصرية في السينما".



يذكر أن المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته العشرين، يشارك فيها العديد من الدول العربية المتوسطية مثل سورية ومصر وتونس والمغرب وفلسطين.

