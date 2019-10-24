مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم 24-10-2019 دوري أبطال أفريقيا

نتابع سوياً مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر وذلك ضمن إياب الدور الثاني والثلاثون يذكر أن مباراة الزمالك وجينيراسيون مؤجلة منذ التاسع والعشرون من سبتمبر الماضي وذلك للإحتجاج من جانب الفريق السنغالي علي إقامة المواجهة خارج القاهرة ولكن يمكن أن نقول أن تأجيل المواجهة كان في صالح الزمالك الذي كان يعاني في بداية الموسم الحالي من تراجع المستوي الفني سواء علي المستوي الفردي أو الجماعي ولكن الزمالك قد ظهر بصورة رائعة خلال أخر لقائاتة أمام المقاولون العرب وذلك يعطي للزمالك معنويات إيجابية قبل مواجهة لا تقبل القسمة علي أثنين.









مباراة الزمالك وجينيراسيون لن تشهد تعديلات كبيرة من جانب الصربي ميتشو بالإخص الرباعي الدفاعي وثنائي وسط الميدان طارق حامد وفرجاني ساسي ولكن يظل هناك حالة من عدم الأستقرار علي الرباعي الهجومي حيث أن علي الرغم من ظهور أشرف بن شرقي بصورة مميزة للغاية في بداية الموسم الحالي في منطقة صانع الألعاب ولكن ميتشو قد قرر الأعتماد علي يوسف أوباما خلال الفترة الأخيرة أيضاً بداية الموسم قد شهدت الأعتماد علي شيكابالا كجناح أيمن ولكن في ظل غياب شيكابالا عن مواجهة اليوم فقد يتم الأعتماد علي أوناجم الذي قد تواجد بالتشكيلة الأساسية خلال المواجهة الأخيرة أو قد تكون المفأجاة بوجود مصطفي فتحي بالتشكيل الأساسي بينما من المتوقع أن يتم الأعتماد علي مصطفي محمد كمهاجم صريح علي حساب بوطيب وعمرو السعيد.





الزمالك قد نجح في السيطرة علي الكرة بشكل كامل بينما كان هناك تراجع كامل من جانب المقاولون العرب في وسط ميدانة ولكن تلك السيطرة تعتبر سيطرة تقليدية وذلك في ظل الأستفادة من تلك السيطرة تلك الحالة قد أستمرت إلي أن تمكن المقاولون العرب من تسجيل هدفة الأول ولكن الزمالك سرعان ما نجح في إدراك هدف التعادل ويمكن أن نقول أن إدراك الزمالك التعادل بشكل سريع كان المفتاح لحصد النقاط الثلاث





ماذا الزمالك قد أفتقد للفاعلية الهجومية ؟ وذلك بسبب الثلاثي الهجومي غير الفعال أوناجم الذي كان يعتمد بشكل كبير علي مهاراتة الفردية بشكل مبالغ بينما لم يكن هناك تأثير من جانب يوسف أوباما الذي لايملك ميزة التحرك بين الخطوط أو التحرك في مساحات وبالتالي لم يكن هنا لاعب هجومي فعال في منطقة العمق لدية الزمالك بالإضافة إلي الأعتماد علي أحمد السيد زيزو كجناح أيسر الذي لايمتلك مواصفات الجناح لذلك الزمالك وجد صعوبة في الدخول لمنطقة جزاء المقاولون.



