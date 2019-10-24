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رياضة

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم 24-10-2019 دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم 24-10-2019 دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:44 م
جريدة الدستور
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نتابع سوياً مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر وذلك ضمن إياب الدور الثاني والثلاثون يذكر أن مباراة الزمالك وجينيراسيون مؤجلة منذ التاسع والعشرون من سبتمبر الماضي وذلك للإحتجاج من جانب الفريق السنغالي علي إقامة المواجهة خارج القاهرة ولكن يمكن أن نقول أن تأجيل المواجهة كان في صالح الزمالك الذي كان يعاني في بداية الموسم الحالي من تراجع المستوي الفني سواء علي المستوي الفردي أو الجماعي ولكن الزمالك قد ظهر بصورة رائعة خلال أخر لقائاتة أمام المقاولون العرب وذلك يعطي للزمالك معنويات إيجابية قبل مواجهة لا تقبل القسمة علي أثنين.


مباراة الزمالك وجينيراسيون لن تشهد تعديلات كبيرة من جانب الصربي ميتشو بالإخص الرباعي الدفاعي وثنائي وسط الميدان طارق حامد وفرجاني ساسي ولكن يظل هناك حالة من عدم الأستقرار علي الرباعي الهجومي حيث أن علي الرغم من ظهور أشرف بن شرقي بصورة مميزة للغاية في بداية الموسم الحالي في منطقة صانع الألعاب ولكن ميتشو قد قرر الأعتماد علي يوسف أوباما خلال الفترة الأخيرة أيضاً بداية الموسم قد شهدت الأعتماد علي شيكابالا كجناح أيمن ولكن في ظل غياب شيكابالا عن مواجهة اليوم فقد يتم الأعتماد علي أوناجم الذي قد تواجد بالتشكيلة الأساسية خلال المواجهة الأخيرة أو قد تكون المفأجاة بوجود مصطفي فتحي بالتشكيل الأساسي بينما من المتوقع أن يتم الأعتماد علي مصطفي محمد كمهاجم صريح علي حساب بوطيب وعمرو السعيد.

الزمالك قد نجح في السيطرة علي الكرة بشكل كامل بينما كان هناك تراجع كامل من جانب المقاولون العرب في وسط ميدانة ولكن تلك السيطرة تعتبر سيطرة تقليدية وذلك في ظل الأستفادة من تلك السيطرة تلك الحالة قد أستمرت إلي أن تمكن المقاولون العرب من تسجيل هدفة الأول ولكن الزمالك سرعان ما نجح في إدراك هدف التعادل ويمكن أن نقول أن إدراك الزمالك التعادل بشكل سريع كان المفتاح لحصد النقاط الثلاث

ماذا الزمالك قد أفتقد للفاعلية الهجومية ؟ وذلك بسبب الثلاثي الهجومي غير الفعال أوناجم الذي كان يعتمد بشكل كبير علي مهاراتة الفردية بشكل مبالغ بينما لم يكن هناك تأثير من جانب يوسف أوباما الذي لايملك ميزة التحرك بين الخطوط أو التحرك في مساحات وبالتالي لم يكن هنا لاعب هجومي فعال في منطقة العمق لدية الزمالك بالإضافة إلي الأعتماد علي أحمد السيد زيزو كجناح أيسر الذي لايمتلك مواصفات الجناح لذلك الزمالك وجد صعوبة في الدخول لمنطقة جزاء المقاولون.

بعض النقاط التي يمكن للمدير الفني للزمالك ميتشو الأستفادة منها بعد مواجهة المقاولون العرب هو عدم إمكانية الأعتماد علي الثنائي حمدي النقاز ومحمد أوناجم بالطرف الأيمن ولذلك بسبب إبتعاد أوناجم علي منطقة الجزاء عندما أن يتم الأعتماد علية بالطرف الأيمن ولكن سيكون الأمر مختلف اذا تم الأعتماد علية بالطرف الأيسر وبالتالي سيكون لدية فاعلية أكثر علي المرمي بينما بالطرف الأيمن من الأفضل أن يتم الأعتماد علي مصطفي فتحي بجوار حمدي النجاز بالإخص أن قد ظهر تفاهم كبير بين الثنائي من قبل أما في منطقة العمق أو منطقة صانع الألعاب من الأفضل دون شك الأعتماد علي أشرف بن شرقي بشكل أساسي في ظل المستويات السيئة التي يقدمها يوسف أوباما خلال الفترة الأخيرة.
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