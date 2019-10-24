داعية إسلامي: هكذا يُبعث من تزوج بـ اثنتين ولم يعدل بينهما

قال رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن المرء يحشر على ما مات عليه، لافتا إلى أن هناك من يُبعث يوم القيامة وهو ينزف دمًا ورائحته كرائحة المسك وهو الشهيد.



وأضاف "عبدالرازق" خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن هناك من يُبعث يوم القيامة بالشلل النصفي وهو من تزوج اثنتين ولم يعدل بينهما في الدنيا، وهناك من تُبعث وعليها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، ودِرْعٌ مِنْ جرَبٍ، مشيرا إلى أنها المرأة التي صوتت ولطمت عند المصيبة وماتت قبل أن تتوب.



وتابع: هنا من يُبعث بجسم بني آدم ورأس حمار، مشيرًا إلى أنه الشخص الذي يسبق الإمام في الركوع والسجود.



